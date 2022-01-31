Uzmanı Dr. Nagihan Demir, korona virüsün yeni varyantlarına dikkat çekti

Nagihan Demir, tüm dünyada yaygın olan omicron varyantı ve mevsimsel griple korona virüs hastalığının belirtilerini taşıyan yeni varyant ile ilgili bilgi verirken, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Covid-19, aşılamalara rağmen yeni varyantlarıyla etkisini sürdürüyor. Nagihan Demir, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19'un yeni varyantları ve belirtileri ile ilgili şu bilgiler paylaştı.

Uzman Dr. Demir, “Korona virüs salgını farklı varyantlara ayrılarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron'un ardından şimdi de flurona varyantı ortaya çıktı. Ülkemizde ve dünyada yaygın olan varyant şu an için Omicron. Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de vaka sayılarında artış görülürken, İsrail'de ilk kez COVID-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan "Flurona" vakasının da tespit edildiği duyuruldu. Flurona aslında grip ve korona virüsün aynı anda varlığını belirtmek için kullanılmıştır. Yani aynı anda hem grip hem de korona virüs testinin pozitif çıktığı durumlar flurona olarak isimlendirilmektedir. Delta varyantına karşı daha hızlı bulaşan Omicron'un kısa süre içinde baskın varyant haline gelmesiyle, flurona vakaları ortaya çıktı. Yeni varyantlar ortaya çıktıkça, hastalığın belirtileri de değişkenlik gösteriyor. Korona virüsün delta varyantında öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetleri sık görülmekteydi. Omicron varyantının sık görülen semptomları ise öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Flurona varyantında mevsimsel griple korona virüs hastalığının belirtileri aynı anda görülmektedir. Herkeste farklılık gösterse de hastalığın genel olarak baş ağrısı, ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı veya nefes almada zorluk, halsizlik, kas ve vücut ağrısı, tat ve koku kaybı, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı, ishal, mide bulantısı veya kusma şeklinde kendini gösterdiği tespit edilmiştir“ dedi.

“Hastalığa yakalanmamak için bağışıklığınızı kuvvetlendirin”

Nagihan Demir, fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının, maske takılmasının, hijyene önem verilmesinin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yönde beslenme veya takviye gıda almanın, kapalı alanların sık sık havalandırılmasının, mevcut aşıların korona virüsün yeni varyantlarından korunmak için önem arz ettiğini dile getirdi. Dr. Demir, karantinadaki hastalar için de önerilerde bulunarak, ” Hastalığı çabuk atlatabilmek için doğru ve dengeli beslenmeye, yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketmek, doktor önerisi ile vitamin almak, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan kaygı ve stresten uzak durmak, yeterli ve düzenli uyku, dinlenme hastalığı daha çabuk atlatmanızı sağlayacaktır” diye konuştu.