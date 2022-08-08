Uzmanlardan çocuklarda inmemiş testis uyarısı

Dr. Serdar Şiyve, inmemiş testis rahatsızlığında erken teşhisin önemine dikkat çekerek, tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabildiğini ifade etti.

İnmemiş testis probleminde erken teşhis konularak müdahale edilmeyen bebeklerde ileriki dönemlerde ciddi sağlık sorunlarının görülebileceğini belirten Özel Hatem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Şiyve , “Anne karnındaki erkek bebekte testisler, karın içinde böbrek komşuluğunda gelişmeye başlar. Doğuma yakın dönemde testisler karından aşağı doğru inerek kasık kanalından geçer ve her iki taraftaki torbalara yerleşir. Testislerin normalde bulunması gereken torbalar içine yerleşmemesine ‘inmemiş testis' denir. Bu çocuklarda testis çoğunlukla kasık kanalı içinde, bazen de kanalın dışında bir yerde veya karnın içerisinde kalabilir. İnmemiş testis görülen bebeklerde ise teşhisin vakit kaybetmeden konulması ve tedaviye başlanması son derece önemlidir" dedi.

“İnmemiş testisler doğumdan sonra, fizik muayene ile teşhis edilir”

Op. Dr. Serdar Şiyve “İnmemiş testis, tecrübeli bir elin yaptığı dikkatli muayene sonrasında kasık kanalının bir yerinde ele gelir. Ancak hastaların beşte birinde testis ele gelmez. Böyle olduğunda iki durum söz konusudur. Ya testis karın içindedir. Ya da yoktur. Böyle bir durumda en kesin tanı kapalı ameliyat yöntemi yani laparoskopidir” şeklinde konuştu.

“İnmemiş testis kısırlığa veya kansere neden olabilir”

İnmemiş testisin kısırlığa veya kansere neden olabileceği uyarısında bulunan Dr. Şiyve, “Erkek bebekler doğmadan önce her iki testis bebeğin karın boşluğundadır. Anne karnındaki bebeğin gelişimiyle beraber, karın boşluğunda bulunan testisler 6-7 ay sonrasında skrotum adı verilen torbaya doğru inerler. Nadiren bu torbaya iniş doğumdan sonraki ilk 1 sene içinde de devam eder. İlk 1 sene geçtikten sonra eğer testisler inmemişse mutlaka bir an önce tedavi edilmelidir. İleri dönemlerde kısırlık ve kanser oluşum riskini arttırdığı bilinen bu hastalıkta hızlı ve erken şekilde tedavi sayesinde ciddi sorunların önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.

“Tedavide erken teşhis çok önemlidir”

İnmemiş testiste, cerrahi tedavinin esas olduğunu belirten Özel Hatem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Şiyve, “Tedavi için en ideali çocuk bir yaşını doldurduktan sonradır. Ancak en geç 2 yaş bitimine kadar tedavi tamamlanmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun inmemiş testis tedavisi 2 yaşın sonrasına bırakılmamalıdır. İnmemiş testisin olduğu tarafta fıtık da varsa o zaman hiç beklenmeden gerekirse 1 aylık bebekte de cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Eğer testisler karın içinde kalmışsa ameliyatımızı kapalı yöntemle yani laparoskopik olarak gerçekleştirmekteyiz. İşin uzmanı ellerde ve çocuk cerrahisi uzmanlarınca yapılan ameliyatlardan sonra başarı oranı çok yüksektir” diye konuştu.