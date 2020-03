Uzmanlardan korona virüs tavsiyeleri

Hatem Hastanesi Uzman Diyetisyen Saadet Tayşi, Türkiye'de giderek yaygınlaşan korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve iyi beslenmenin önemli olduğunu aktardı. Salgına karşı beslenme kadar kişisel hijyenin ve dışarı çıkmamanın da dikkat edilmesi gereken hususlar arasında olduğunu vurgulayan Saadet Tayşi, “Korona virüs ile hepimiz yeni tanışıyoruz. En çok bahsedilen husus kişisel hijyen, evde kal ve bağışıklığınızı kuvvetlendirin' diye çıkış gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın 14 tane kural olarak gösterdiği maddelerin 13'sü ‘bol sıvı tüket, dengeli beslen, uyku kaliteni koru' diye bahsediyor. Bu madde işte bağışıklık sisteminiz için çok önemlidir. Korona virüste bahsedilirken özellikle belirli bir yaş aralığındaki insanları daha çok etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre 60-69 yaş grubu yüzde 3.6, 50-59 yaş grubu için yüzde 1.3, 20-29 yaş grubu için yüzde 0.4 oranında gözlenmektedir. Bu virüsü herkes alabilir ama hastalığı ağır geçirmemek için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir” dedi.

“Meyve ve sebzeler en fazla tüketilmesi gereken besin grubu”

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bol bol meyve ve sebze tüketilmesi gerektiğini aktaran Diyetisyen Tayşi, “Besin çeşitliliğini artırmanız son derece önemlidir. Tek tip beslenme yapmayınız. Özellikle mevsim meyve ve sebze tüketimi yeterli yapmış olalım. Günlük beslenmenizde soğan, sarımsak, brokoli, karnabahar, lahanagiller, koyu yeşil yapraklılar ve turpgiller sofranızda bolca yer alsın. Meyve tüketimlerinde nar, portakal, greyfurt, limon, kivi gibi çeşitli meyvelere yer vermelisiniz. Çünkü yeterli miktarda meyve sebze tüketimi bağırsak floranızı düzenleyip bağışıklık sisteminizi düzenleyecektir. Tüm her şeye dikkat ederken alım, temizleme, pişirme ilkelerinde de hijyene özen göstermelisiniz” ifadelerini kullandı.

“Süt, süt ürünleri ve yoğurt önemli”

Özellikle süt ve süt ürünlerinin de çok önemli olduğunu belirten Tayşi, “Aynı zamanda fermente edilen yoğurt içindeki faydalı bakteriler bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmektedir. Lezzetlendirmek ve bağışıklık sistemimizde olumlu etkileri olan zencefil, zerdaçal, tarçın, çörekotu, keten tohumu gibi baharat ve yağlı tohum gruplarını da diyetinize eklemenizi tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Et ve balık tüketimi

Bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak için protein içeren et ve balık tüketimini tavsiye eden Tayşi, “Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımınızı yeterli düzeyde tüketim sağlayınız. Protein kaynağı et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt ürünlerini sayarken kuru baklagilleri de unutmayalım. Haftada 2 defa kuru baklagiller, haftada 2 defa balık, haftada 1 günü kırmızı et, haftada 2 defa de beyaz et tercih edelim. Ayrıca bu grupta çinko minerali direncimizi arttırmamıza da yardımcı olur” dedi.

“D vitaminine dikkat edilmeli”

Vatandaşların D vitaminine de dikkat etmesini isteyen Uzman Diyetisyen Tayşi, “D vitamini düzeylerinizi arttırmak için güneşten yararlanın. Gerekiyorsa doktor önerisiyle takviyelerinizi kullanın” ifadelerine yer verdi.

‘Bol su tüketilmeli'

Tayşi, son olarak bol su tüketiminin çok önemli olduğunu aktararak, “Bol su tüketimi yapınız. Fakat tuzlu su içmeyiniz. Sularınızı içmekte zorlanıyorsanız azar miktarda elma sirkesi, tarçın, limon, greyfurt ilavesi yapabilirsiniz. Günlük sıvı tüketiminizin bir kısmını da bitki çayları veya meyveli baharatlı çaylar haline getiriniz” diye konuştu.