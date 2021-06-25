Uzmanlardan sınav öncesi öğrencilere beslenme önerileri

YKS için geri sayım başladı. Bu hafta sonu yüz binlerce aday üniversiteye girebilmek için sınava girecek. Sınav hazırlıkları devam ederken, diyetisyenler de öğrencilere sınav öncesi beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, öğrencilerin sınava bir gün kala özellikle ağır yemeklerden uzak durmalarını önerirken, protein değeri yüksek olan besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

“Ağır beslenmemek gerekir”

Sınavdan bir gün önce ağır beslenmemek gerektiğini ifade eden Diyetisyen Güler, “Öncelikle sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava hazırlanırken yemek yemek konusunda eskiden çok aşırı şekilde okunmuş pirinçler veya okunmuş şekerler götürülüyordu. Hala o gelenekler var mı bilmiyorum ama şeker anlık olarak enerji verir, doğru ama bir önceki günden kesinlikle ağır beslenmemeleri gerekiyor. Çünkü hem midelerini hem metabolizmalarını yedikleri ağır yemekleri sindirerek geçirmekle yormamalılar. Bunun yanı sıra ertesi günü heyecandan hazımsızlıkta gelebilir. Çünkü stres faktörü beyin bağırsak bariyerini çok zorlayacaktır. Her zaman heyecanlandığımızda veya üzüldüğümüzde direkt midemize bir ağrı girer. Birçok çocuk sabahları karın ağrısıyla kalkıyor” dedi.

“Protein ağırlıklı bir kahvaltıyı öneriyorum”

Diyetisyen Güler, protein ağırlıklı bir kahvaltı önerdiğini belirterek, “Bir önceki günden hafif yiyecekler tüketilmeli, ızgara tarzı ama balık gibi, kırmızı et. Zeytinyağlıların yanında yoğurt tüketebilirler. Bol su içsinler, sabah kalktıklarında protein ağırlıklı bir kahvaltıyı öneriyorum. Hakiki bal tüketebilirler. Mutlaka kahvaltılarında yumurta ve bal bulunsun. Ekmeklerini tüketirken de tam buğday ya da karabuğday veya siyah ekmeği tüketmeleri onlara uzun süre tokluk sağlayacağı için sınav süresince açlık veya mide kazıntısına girmesinler diye çok iyi olacaktır. Beyaz ekmek biraz daha çabuk acıktırır” şeklinde konuştu.

“Bol su, fındık, ceviz, yumurta tüketilmeli”

Diyetisyen Güler, bol su, fındık, ceviz tüketilmesini önererek, “Bunun yanı sıra rafine şeker almak ilk etapta çok doğru değildir. Hazır şekerler, şekerli çaylar, verilen küçük şekerleri hemen tüketmek anlık olarak bir enerji sağlasa da kan şekeri çabuk yükselip düşerse uyku hali de yapabilir. Bu yüzden daha protein ağırlıklı 2-3 yumurtalı bir omlet ya da bir yemek kaşığı bal, bol su ve yeşillik, iki dilim de ekmek tüketerek sınava girerlerse daha iyi olur. Fındık, badem, ceviz tüketilmelidir. Hafızaları zinde tutmak için özellikle ceviz çok iyi olacaktır. Bunların tuzsuz olması da çok önemlidir. Sınav esnasında susuzluk olmasın diye özen gösterelim” diye konuştu.