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Üzüm diyarında pekmez yapımı başladı

Gaziantep ‘in İslahiye İlçesi Altınüzüm, Sulumağara, Boğaziçi ve Yeşilyurt Mahallelerinde başta olmak üzere 50 bin dekarlık alanda üretilen üzümün hasadının sonuna gelinmesi ile birlikte pekmez yapına da başlandı.


Hasadı tamamlanan üzümlerden sofralık olarak tüketiminin yanında kurulan dev kazanlarda kaynatılarak pekmez yapılıyor.


Üzüm sıkma makinesinde suyu çıkarılan üzüm suyu, kullanılmamış beyaz toprakla mayalandıktan sonra, kurulan dev kazanlarda saatlerce kaynatılarak hazırlanıyor.


Altınüzüm Mahallesi'nde pekmez üretimi yapan Zeyno Yıldız, "Hasadı yapılan üzüm yıkandıktan sonra üzüm sıkma makinesinde suyu çıkarılan ‘şıra'mızı,beyaz toprakla mayalıyoruz, mayalı üzüm suyunu dev kazanlardan 8-9 saat odun ateşinde kaynatıyoruz, kilosu 30 liradan satıyoruz”dedi.

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