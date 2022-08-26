Vadi Alleben projesinin ilk etabı yıl sonuna kadar tamamlanacak

Su ve yeşilin buluştuğu ''Vadi Alleben'' proje alanında incelemede bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin projenin ilk etabının yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, su ve yeşilin buluştuğu “Vadi Alleben” proje alanında incelemelerde bulundu. Teknik ekibiyle, 600 bin metrekare alan üzerine kurulacak projenin ilk etabı olan ve 270 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şahin, projenin ilk etabının yıl sonunda tamamlanarak hizmete gireceğini açıkladı.

Projenin Gaziantep için çocuk, genç, aile dostu, spor, eğitim şehri alt yapısını oluşturacağını ve bir çocuğun, gencin istediği her şeyi barındıracağını ifade eden Şahin, “Bir taraftan bisiklet yolları yapıyor, bisiklet dağıtıyoruz. Bir taraftan da buraya hava bisikleti yapıyoruz. Hava bisikleti hem bir spor aracı hem kondisyon hem de vücudun sağlıklı olması için önemli. Sıfır göbek sahibi olmak için günde 10 bin adım atmak da bir çözüm, gelip hava bisikletine binmek de bir çözüm. Çeşitlendiriyoruz ve inşallah bu yıl sonunda bitiyor. Bu Eylül ayında ağaçlarımız dikilmeye başlayacak” dedi.

Her yaştan insanın eğleneceği mekan olacak

Başkan Şahin, Vadi Alleben'in barındırdığı temalarla tam bir kimlik sahibi olacağını vurgulayarak, “Osmanlı bahçelerinde olan tasarım ağaçlar var. Bir Hollanda bahçesi, bir Japonya bahçesi, bir Çin bahçesindeki peyzaj, beraberindeki tasarım ve orada kullanılan yiyeceklerin sunulduğu tam bir uluslararası bahçeye dönüşüyor çalışma. Bu bahçenin içerisinde insanların hafta sonu, hafta içi, gece gündüz gelip çoluğuyla çocuğuyla eğleneceği bir mekanı hayata geçirmiş oluyoruz” dedi.

Bebek kütüphanesi yapılacak

Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk kütüphaneleriyle ilki başardığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

“Yeni bir ilki Vadi Alleben'de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçireceğiz. Bir bebek kütüphanesi yapıyoruz. Bu da Türkiye'de ilk olacak. ‘7 çok geç' diyor bilim dünyası. Çocuklarımız daha ilkokula gelmeden bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi kreşleriyle ve doğayla birlikte iklim dostu, çevre dostu, yeşil şehrin alt yapısını daha çocuklarımıza okula başlamadan özümseteceğimiz mekansal planlamayı yapıyoruz. Bunlar bittiğinde muhteşem bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize yıl sonuna kadar bekledikleri zaman bu güzel şaheserin açılışını hep birlikte yapacağız ve herkes buraya gelecek. Bunların hepsi çok özel tasarımlar, özel çalışmalar. İnşallah bu zor zamanda dünyada hiçbir çivi çakılmazken herkes farklı krizle boğuşurken Büyükşehir Gaziantep'in her noktası tam bir şantiye alanında. 2 milyon bize emanet diyoruz. Bu emanetin hakkını vermek içinde ben ve arkadaşlarım gece gündüz çalışıyoruz.”

Başkan Fatma Şahin, Vadi Alleben ziyaretinin ardından Şehitkamil ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 52 bin metrekare alana kurulacak yeni Kent Park'ta da incelemede bulundu. Proje ile 7 bin 500 metrekare otoparkıyla bölgenin araç park ihtiyacını karşılanacak. Park, bisiklet ve yürüyüş yolu, kitap kafe, fitness alanı ve mescidi de içinde barındıracak.

Gençler ve çocuklar için macera adası

Vadi Alleben alanına mevcut ağaçların yanı sıra yeni dikilecek yaklaşık 3 bin 200 ağaç, 8 bin 600 çalı ve yerörtücü/sarmaşık, 40 bin mevsimlik bitki dikilecek. Projede, ‘Çocuk ve Genç Dostu Şehir' için spor alt yapısını kuvvetlendirecek bisiklet yolları ve yürüme yolları olacak. Yaklaşık 40 bin metrekarelik alana konumlandırılacak Macera Adası'nda ise hava bisikleti, serbest düşüş, 15.5 metre yüksekliğinde macera kulesi ve parkurlar, zipline, dev salıncak, survivor parkuru, çocuk macera oyun alanı, okçuluk alanı ve paintball alanı olması planlanıyor.

Ülke bahçeleriyle farklı bitki türleri bir arada olacak

Proje içerisinde yer alan bir diğer fonksiyon ise farklı bitki türlerinin bir arada bulunduğu ülke bahçeleri alanı olacak. Yaklaşık 21 bin metrekare alan üzerine kurulu bu alanda, ülkelerin peyzajları ve bahçe kültürlerini Gazi şehirlilere gösterecek. Alleben Deresi'ne bakan yürüyüş parkurlarında dere manzarasının yanında Osmanlı Bahçesi (Cennet Bahçesi), Çin Bahçesi, Japon ve Zen Bahçesi, Rönesans/Barok Bahçeleri ile Hollanda Bahçesi ve bitki kuleleri içerisinde gezilebilecek. Vadi içerisinde 7 farklı bölgede konumlandırılacak olan dev bitki kuleleri alana kimlik kazandırmak ile beraber aynı zamanda, ziyaretçiler için bir odak ve buluşma noktası haline gelecek.

Kültürel ve sanatsal faaliyetler ön plana çıkacak

Vadi Alleben ayrıca kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem verecek. 1 kitap evi, bebek kütüphanesi, 1 piyano evi olacak. Vadi, 720 metrekare açık fitness alanı, 1 mini futbol sahası, 1 çok amaçlı saha, 1 sahalara ait soyunma binası ve yeşil alanlar bulunacak.