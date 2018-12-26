Vaka tartışmalarında konu çocuk psikolojisi

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programda alanında uzman bilim insanları psikolojik bir vakayı ele alarak konuyu çok yönlü değerlendirdi.

Alanında Uzman Konuşmacılar

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumun açılış konuşmasını yapan, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümümüz bugüne kadar sayısız etkinliğe imza attı. Birbirinden değerli bilim insanlarımızı ağırlayarak alana katkıda bulunan çalışmalar yaptılar. Bölümümüze teşekkür ederim. Değerli konuşmacılarımızın sunacakları bilimsel verileri ve konuları merakla bekliyorum. Bu yüzden programı dikkatle takip edeceğim'' ifadelerini kullandı.

Sempozyuma konuşmacı olarak Uzman Klinik Psikolog Hülya Akkaya Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Doç. Dr. Ş. Senem Başgül, İstanbul Üniversitesinden Uzman Klinik Psikolog T. Burak Toprak, Marmara Üniversitesinden Emekli Uzman Psikiyatri Hemşiresi Selma Hasanoğlu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Vahdet Görmez katıldı.

Çocuk Psikolojisini Etkileyen Kavramlar

Bireylerin geçmişinde yer alan olayların, yakın çevresinden veya ailesinden bilgi alınarak incelenmesi yoluyla hastalığa ilişkin ipuçlarının ele alındığı vaka tartışmalarında, konuşmacılar tarafından çocukları psikolojik yönden etkileyen kavramların sunumları yapıldı. Bir çocuk vakanın davranışlarının incelendiği çalışmayı sunan konuşmacılar, okulda ve aile yaşamında sinirli ve asabi olan çocuğun toplumsal analizini katılımcılara bilimsel olarak anlattı.

Psikolojik bir vakanın alanında uzman konuşmacılarla tartışıldığı sempozyumda, bir çocuğun okul hayatında ve evde nasıl davrandığını analiz eden çalışmalar katılımcılara sunuldu.

Katılım ve ilginin yoğun olduğu gözlemlenen sempozyum sonunda, katılımcılar merak ettiği soruları konuşmacılara yöneltti. Soru cevap kısmının ardından konuşmacılara plaket takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.