Vakaların artma sebebini özetleyen görüntü

Vakaların en çok arttığı illerden olan Gaziantep'te motosiklete 7 kişilik bir aile sosyal mesafeyi hiçe sayarak, motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Korona virüs ile mücadelede en önemli etken olan sosyal mesafe kuralını hiçe sayan bir kişi 7 kişilik ailesini motosiklete bindirerek yolculuk yaptı. Virüsün neden arttığını özetleyen görüntüyü çeken sürücüye de tepki gösteren motosiklettekiler hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.