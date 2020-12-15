Vakaların düştüğü Gaziantep'te çarşıdaki görüntü korkuttu

Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca'nın vak'a sayısının düştüğü 4 ilden biri olarak gösterdiği Gaziantep'te vatandaşlar rehavete kapıldı. Kentin işlek caddelerini dolduran vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmemeleri dikkat çekti.

Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca'nın “Gaziantep'te günlük vak'a sayısı yüzde 35 düştü” açıklamasının ardından Gaziantep'te kentin işlek caddeleri ve meydanlarında oluşan görüntü korkuttu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından rehavete kapılan Gaziantepliler Gaziler, Karagöz Caddesi ile Balıklı Meydan'ını doldurdu. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen kent merkezine gelen Gazianteplilerin, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Kimi vatandaşların sokakta sigara içmenin yasak olmasına rağmen sigara içmeleri, maskeyi ise çene altında tutmaları dikkat çekerken vatandaşların tedbirsizliğinin vakaların tekrardan yükselmesine neden olması bekleniyor. Kentin işlek caddelerinde devriye gezen polis ekipleri ise vatandaşların kurallara uyması için uyarılar yaptı.

“Sert tedbirler almak gerekiyor”

Komple bir kapanma kararı çıkmadığı sürece insanların günlük yaşamın içine gireceklerini aktaran Ali Kömürcü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iyi niyetli olduğunu doğru şeyler söylediğini belirterek, “Fakat hükümetin ülke bazında doğru kararlar alması lazım. Mevcut kısıtlamalar yeterli değil. Tam kapanma gerekiyor. 2 günlük kısıtlamayla bu işi çözemezler. Az da olsa mutlaka düşecektir. Fakat sert tedbirler almak gerekiyor. Almanya bugün 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı. Türkiye'de buna benzer bir karar almalıdır” dedi.

“2 aydan beridir çarşıya gelmiyordum”

Gaziantep'te kalabalıkların artmasının kötü olduğunu kaydeden Ayşe Doğan ise, dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Gaziantepliler kısmen dikkat ettiğini paylaşan Doğan, “Şuan çarşıdaki insanların yüzde 50'sinden fazlası keyfi dışarıda olan insanlar. Tedbirler daha sıkı olabilir. Hafta sonu yeterli olmuyor. Ben 2 aydan beridir çarşıya gelmiyordum. Bugün de mecburiyetten geldim. Böyle giderse vakalar tekrardan artar. Daha çok sıkıntı yaşarız. Daha çok içeride kalırız. Herkes şuan bana bir şey olmaz kafasında ama daha dikkatli olmak lazım” ifadelerini kullandı.

“İşi olan olmayan herkes dışarıda”

Çarşının çok aşırı kalabalık olduğunu dile getiren Ümit Tanrıöver'de, “Benim işim vardı onun için gelmiştim. İşimi halletmeden de geri döneceğim. Çünkü çok aşırı kalabalık. Evde annem babam var onlara sıkıntı olabilir diye hemen eve geri döneceğim. Kimse dikkat etmiyor işi olan olmayan herkes dışarıda. Böyle devam ederse kısıtlamalar daha çok artar. Tedbirlerin sıkılaşması gerekiyor” diye konuştu.