Vali Davut Gül, GAÜN'de açılış dersi verdi

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Erdoğan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve öğretim üyelerinin katıldığı açılış dersinde Gaziantep Valisi Davut Gül öğrencilerle biraya geldi.

Vali Gül, derste öğrencilere seslenerek, Gaziantep Üniversitesi'nde okumanın çok büyük bir şans olduğunu belirtti. Gül, burada verilen kaliteli eğitimin yanı sıra şehrin de ikinci bir üniversite olduğunu söyledi. Vali Gül, konuşmasının devamında Gaziantep'teki insani ilişkilerin, ticari ilişkilerin ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin de öğrencilere ikinci bir diploma gibi değer katacağını aktardı.

“Gündemi hem siyasal anlamda hem de ekonomik anlamda takip edin”

Öğrencilere gündemden uzak kalmamaları tavsiyesinde bulunan Vali Davut Gül, gündemi hem siyasal hem de ekonomik anlamda takip etmelerini belirterek, aynı zamanda sosyal yaşamın içerisinde olmalarını söyledi.

Vali Gül, “Son iki ayda merkez bankası faizleri 7,5 puana yakın indirdi. Bu çok önemli. Normal şartlarda beklenti şuydu faizler indiğinde dövizin yükseleceği yönündeydi. Ama döviz yükselmedi hatta zaman zaman düşüşe geçtiği de oldu. Aynı seviyede kaldığı düşünüldüğünde bu hem uluslararası piyasaların hem de Türkiye'deki piyasaların aslında Türkiye'deki ekonomiye verdiği destek ve güven anlamına geliyor. Belki altta bu tam anlamıyla hissedilmedi. Bankalar faizleri düşürecek, reel sektör bunu realize edecek. Bunun bir zamanı var. Üç beş ay içerisinde konut satışları artacak, piyasalar canlanacak, daha çok istihdam olacak” dedi.

Gaziantep'in, Türkiye'nin şanslı illerinden biri olduğunu ancak Türkiye'nin geneline bakıldığında istihdamda bir daralma olduğunun da altını çizen Vali Davut Gül, bunun 2020 yılının başı gibi tekrar yükselmeye başlayacağını söyledi.

Vali Gül, “Gaziantep'in ekonomik büyümesi Türkiye'nin 4,5 katı. Bu çok önemli bir rakam. Gaziantep'teki bu büyüme ivmesini bütün Türkiye'ye yansımasını arzuluyoruz. Bunun da temelde olabilmesi için ucuz sermayeye ihtiyaç var. İnsanların fabrikası var ama işletme sermayesi ucuz olacak ki üretim, istihdam artsın. Aynı şekilde ihracat yapıyor, rekabet edebilmesi için ucuz krediye ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımızın zaman zaman faiz konusunda serzenişte bulunmasının aslında temel sebebi budur. Yüzde 30-40 ile hiç kimsenin üretim yapma şansı yok. Faizlerin yüksek olduğu zamanlarda insanlar parasını bankada bekletiyor. Faizler 5'lere, 10'lara indiğinde alıyor, satıyor ya da yatırım yapıyor” ifadelerini kullandı.

Vali Gül konuşmasının devamında, “Başkanlık sisteminin de temel mantığın daha çabuk karar alınsın, çalışabilecek üst düzey personeller kamuda ya da dışarıdan seçme imkanı bulunabilsin, istikrar sağlansın. Avrupa da şuanda seçimlerden sonra 8-10 ay gibi süre koalisyon görüşmeleri devam edilebiliyor, bizde ise başkanlık sistemine geçişle birlikte sandıkta kim kazanırsa onunla devam edilecek ve 5 yıllık bir iktidar oluyor. Sistemle birlikte piyasalara, siyasete güven veriyor. Vatandaş hesabını beş yıl sonraya göre yapıyor. Yerelde de çalışmaların hızlandığını görüyoruz. Başkanlık sisteminin en önemli sıkıntısı tasarruf dönemlerine denk gelmesi oldu. Yatırımlardaki yavaşlık başkanlık sisteminin yavaşlığı gibi algılandı. Tasarruf döneminden daha çabuk çıkmamızı başkanlık sistemi sağlayacak” diye konuştu.

GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün 2018 yılında ilk kez lisans öğrencisi aldığını, bu yıl ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alındığını belirtti. Gökçe, tezli yüksek lisans programına 10 Türk vatandaşı, 5 yabancı uyruklu, tezsiz yüksek lisans programına ise 20 öğrenci alındığını söyledi. Bölüm olarak geçen yıl 4 etkinlik düzenlediklerini, bu yıl da etkinliklere devam edileceğini belirtti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, açılış dersi sonrasında GAÜN merkezi yemekhanesinde öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemek aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Ali Gür ile birlikte yemek sonrası kampüs içindeki çarşıyı da gezen Vali Gül, öğrencilerle zaman zaman sohbet etti.