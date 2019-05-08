Vali Davut Gül, Merinos Halı'yı ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül Domotex Fuarı sonrası Dünya'nın en büyük halı üreticilerinden biri olan Merinos Halıyı ziyaret etti. Vali Gül, ziyarette Merinos Halı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'ndan üretim, ihracat ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Kurulu bulunan Merinos Halı tesislerini gezen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'ndan bilgi alan Gaziantep Valisi Davut Gül, Merinos üretim tesislerine hayran kaldı.

Ziyarette Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ve SASA Ceo'su Mehmet Şeker hazır bulundu. Merinos halı tesislerinin parça halı üretiminde dünyanın en büyük üretim tesisi olduğu ve Türkiye halı ihracatının önemli bir bölümünün Merinos tarafından yapıldığı belirtildi. Üretim ve ihracat rakamları konusunda bilgi veren Ali Erdemoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Binlerce halının sergilendiği Showroom'u da gezen Vali Davut Gül'e sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptırılan okul, cami, taziye evi ve diğer sosyal tesislerin maketlerinin sergilendiği salon gezdirilerek yapımı devam eden okullar hakkında da bilgiler verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.

Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu Gaziantep Valisi Davut Gül'ün üretime ve sanayiye büyük önem verdiğini ifade ederek ziyaretten dolayı teşekkür etti.