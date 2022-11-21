Vali Davut Gül saldırının bilançosunu açıkladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından roketli saldırıların yapıldığı Karkamış'ta açıklama yaptı. Vali Gül, toplam 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PKK/YPG tarafından Karkamış ilçe merkezine yapılan roketli saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, toplam 10 yaralı bulunduğunu ve 3 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Vali Gül, yaptığı açıklamada, "Şu an arkadaşlarımız durumla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Dolayısıyla Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Onlar da İnşallah gelecekler. Gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, karşı tarafa misliyle karşılık veriyor. Atışlar devam ediyor, sabırla beklememiz lazım. 2 ağır yaralımız var, diğerleri çok şükür daha iyi. Toplam 2 evimizde zarar var, sivil yerleşim yeri içerisindeki iki tane konut zarar gördü. Şu anki durumda 2 ev, 3 okulumuzda hasar var, süreci takip ediyoruz. Şu anda toplamda 10 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor" diye konuştu.