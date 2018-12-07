Vali Davut Gül'den Gaziantep Ticaret Odası'na İade- Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, iade-i ziyaretler kapsamında Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Vali Gül'e GTO'nun yaptığı çalışma ve yürüttüğü projelerin yanında vizyonundaki projelerle ilgili sunum yaptı. GTO Başkanı Yıldırım, kentin en büyük çatı kuruluşu olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül iade-i ziyaret kapsamında Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı ile bir araya geldi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Vali Davut Gül'ü Gaziantep'in en büyük çatı kuruluşu olan Gaziantep Ticaret Odası çatısı altında görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ziyarette Vali Davut Gül'e Gaziantep Bölgesel ve Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), Lojistik Köy, İşletmelerde Dijital Dönüşü Destekleme Merkezi, Girişimcilik Merkezi, GTO Sürekli Eğitim Merkezi başta olmak üzere Odanın vizyonundaki diğer proje ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek sunum yaptı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, daha güzel bir Gaziantep için bütün kurumlarla fikir alışverişinde bulunarak ve el ele vererek çalışma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Şehrimizi bulunduğu yerden daha iyi noktalara götürmek için çalışmalarımız aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Ziyarette Vali Davut Gül, Gaziantep Bölgesel ve Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'ni (GETHAM) yerinde inceleyeceğini söyledi.

Vali Gül'ün GTO'yu ziyaretinde Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer, Meclis Başkanlık Divan Katip üyesi Abdullah Çelebi, GTO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu üyeleri, Yılmaz Duman, Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Kerim Akdoğan ve Ahmet Özgözükara'da hazır bulundu.