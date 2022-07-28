Vali Davut Gül'den otoyoldaki atıkla ilgili açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzundan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na sızan atıkla ilgili, "Atık havuzunun taşmasıyla otoyolda çok fazla çamur birikti. Çok şükür ölen vatandaşımız yok" dedi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzundaki atık bilinmeyen bir nedenle sızdı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atıklar arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay sonrası bölgeye gelerek inceleme yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, atığın yoldan boşaltılması için çalışmaların yoğunlaştırıldığını ve olay nedeniyle ölen kimsenin olmadığını söyledi.

"Atık havuzunun taşmasıyla otoyolda çamur birikti, çok şükür ölen vatandaşımız yok"

Olay yerinde ilgililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Atık havuzunun taşması neticesinde otoyolda çok fazla çamur birikmiş durumda. Bu nedenle otoyolda bir tır mahsur kalmıştı. Tır şoförü de kurtarıldı ve burada yanımızda şu an. Çok şükür sağ salim kurtarıldı. Arkadaşlarımız ve ekiplerimiz çamuru başka bir yöne akıtmak için çalışmalarına devam ediyor. Yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış ve içerisindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da ölen, hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Bütün kurumlar el birliği ile bu süreci koordineli bir şekilde çözmeye çalışıyor. Tahminimize göre 2 saate kadar olay tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş olacak. Akan atığın herhangi bir kimyasal özelliği yok" dedi.

Öte yandan bölgedeki çalışmaların yoğunlaştığı ve bir iki saat içerisinde trafik akışının tekrar sağlanmasının amaçlandığı öğrenildi.