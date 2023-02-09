Vali Demirtaş: “Nurdağı'nda 2 binin üzerinde arama kurtarma ekibi müdahale ediyor”

Deprem afetinde yıkımın fazla olduğu yerlerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine kriz yönetimi için görevlendirilen Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “Nurdağı'nda 2 binin üzerinde arama kurtarma ekibi müdahale ediyor” dedi.

Nurdağı'nda sürdürülen çalışmalar hakkında İHA'ya açıklamada bulunan Vali Demirtaş şu bilgileri verdi:

“Çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle üzerinde durduğumuz barınmayla ilgili bir uğraşımız var. Yemek konusunda ciddi bir sıkıntımız kalmadı. Devletimiz, hayırsever vatandaşlarımız seferber oldular. Yiyecek, giyecek anlamında burada ciddi bir sevkiyat oldu. Arama kurtarma ekipleri, gönüllü ekipler tamamen seferber oldular. Nurdağı'nda sistemli bir koordinasyon oluştu. Biz burada 3 valimizle birlikte aynı zamanda vali yardımcılarımız, kaymakamlarımızla birlikte bu krizi yönetmeye çalışıyoruz. Ciddi bir sıkıntımız kalmadı. Vatandaşlarımızın konaklayacağı çadırları kurmaya başladık. Özellikle konteynır bir yer oluşturulması konusunda alt yapı çalışmalarına başladık. Nurdağı'nda vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabilecekleri alanları oluşturacağız. Çok büyük bir deprem çok büyük felaketi inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızla birlikte, hükümetimizle birlikte en güzel günlere getireceğiz.

Arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Kalabalık arama kurtarma ekibi var Nurdağı'nda. 2 binin üzerinde arama kurtarma ekibi müdahale ediyor. Enkazında arama yapmaya başlamadığımız hiçbir yer kalmadı. Milletimizin başı sağ olsun, vatandaşlarımızı kaybettik. Bu bizi derinden üzdü. Bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız.”