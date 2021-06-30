Vali Gül Araban'da çocuk kitap kafe açılışını yaptı

Çocuk Kitap Kafe açılışını yaptı. Kaymakamlıkça hayata geçirilen projeleri inceledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban kaymakamlığını ziyaret etti. Vali Gül ziyaret sırasında kaymakamlık makamında kol protezi takılan kulak ameliyatı yapılan ve göz yapılarak sağlığına kavuşan çocuklarla sohbet etti. Sağlık durumlarını hakkında bilgi alan Vali Gül, Kaymakam Abdulhamit Mutlu tarafından ilçede ilk olarak hazırlanarak hayata geçirilen ilk Çocuk Kitap Kafe'sinin resmi açılışını yaparak kitap kafe'de kitap okuyan çocuklarla da sohbet etti. Çocuklarla birlikte canlı müzik dinleyen Vali Gül kaymakamlık tarafından hayata geçirilen Türkiye genelinde örnek olan projeleri yerinde inceledi. Projeler hakkında Kaymakam Abdulhamit Mutlu'dan bilgi aldı.

Vali Gül, Araban Kaymakamlığı Çocuk Kitap Kafe açılışının ardından Kaymakam Mutlu ve beraberindeki heyet ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Araban SYDV tarafından desteklenerek Türkiye genelindeki ilk ve örnek proje olarak hayata geçirilen projelerin teşhir salonu ile Sosyal Fırın, Sosyal Market, Araban Gençlik Merkezi inşaatı, Yetim Gülerse Dünya Güler projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Vali Gül, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'ya ilçedeki görev süresi içerisinde hayata geçirdiği projeler için teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.