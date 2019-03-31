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Vali Gül, eşi Gülden Gül ile oyunu kullandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.


Vali Gül, eşi Gülden Gül ile birlikte Ali Küncülü Ortaokuluna gelerek, 1172 nolu sandıkta oyunu kullandı. Vali Gül, oy kullanmak için bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Vali Gül, "Biz de herkes gibi demokratik tercihimizi kullandık. Tüm sandıklarda vatandaşlarımız huzur içerisinde tercihlerini kullanıyor. Bütün tedbirler alındı. Evden çıkamayanlar için seyyar sandıklarla oy kullananlardan yaşlıların taşınmasına, okulların jeneratör ihtiyaçlarına kadar hazırlıklar yapıldı. Karnaval havasında tercihler yerine getiriliyor. Kazanan adaylar 5 yıl boyunca hizmet edecek. Kamu görevlilerimiz, vatandaşlarımız seçime katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Şu ana kadar seçim suçu, anlamında hiç bir olay olmadı, inşallah böyle devam eder" diye konuştu.

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