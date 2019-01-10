Vali Gül, gazeteciler gününde gazetecilerle bir araya geldi

Gaziantep Valisi Davut Gül "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Vali Davut Gül gazetecileri kahvaltı organizasyonunda ağırladı. Organizasyonda basın mensuplarının sorunlarını dinleyen ve sorulan soruları yanıtlayan Gül, yapılması çözüm önerileri için basın mensuplarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Programda açıklamalarda da bulunan Vali Gül, "Bizler "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla sizlerle bir araya gelmek istedik. Bizim de Gaziantep'te 2 aylık görev süremiz yeni bitti. Zaman zaman kentteki gazetecilerle farklı ortamlarda bir araya geliyoruz. Bizler şehri gazetecilerin gözüyle tanıyoruz. Ben bize bu imkanı sağlayan gazetecilere teşekkür ediyorum. Çünkü basın mensupları şehrin hafızasıdır. Sizler bu hafızanızı bizlere aktardıkça, bizlerle paylaştıkça bizler şehri daha iyi tanıyoruz. Şehrin sorunlarına daha iyi çözümler buluyoruz. Ben o yüzden tüm gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü tekrardan kutluyorum" diye konuştu.