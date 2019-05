Vali Gül iftarını vatandaşlarla açtı

Şahinbey Belediyesi tarafından her gün 5 bin kişilik iftar yemeğinin verildiği Şıh Meydanı'nda Gazinatep Valisi Davut Gül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtı.

Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak hazırlanan iftar sofrası bu yıl yine Şıh Meydanı'nda kuruldu. Ramazan'ın ilk gününde bu yana her gün yaklaşık 5 bin kişinin iftarını açtığı meydanda Vali Davut Gül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtı.

Gönülleri Doyuran Sofra

Vali Davut Gül, Ramazan Ayı'nın maneviyatının Şıh Meydanı'nda çok güzel bir şekilde yaşatıldığını belirterek, “Bu tarihi alanda bir arada iftar yapmak çok güzel bir duygu. Birlikte yaptığımız iftar midemizden çok gönlümüzü doyuruyor. Bu ortamı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her gün binlerce vatandaşın burada iftarını açtığını belirterek, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın her günü Şıh Meydanı'nda her gün binlerce vatandaşımız ile birlikte iftar açıyoruz. Ramazan Ayı'nın maneviyatı ile birlikte birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Sayın Valimiz Davut Gül ve Tugay Komutanımız Tuğgeneral Şefik Atak'ta ve vatandaşlarımızla birlikte gönül soframızda iftarımızı açtık. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.