Vali Gül ihracatçılarla buluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve yönetim kurulu üyeleri gündemle ilgili konuları değerlendirerek bölge ihracatının arttırılması yönündeki çalışmalar hakkında Vali Gül'e bilgi verdi.

Gaziantep'te göreve yeni başlayan Vali Davut Gül'ü ziyaret eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB eski koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ve yönetim kurulu üyeleri gündemle ilgili konuları değerlendirdiler. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci GAİB ve bölge ihracatı hakkında Vali Gül'e bilgiler vererek birliğin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Kileci Vali Gül'e ihracatçılar olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Vali Gül ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ihracatın ülke ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü girişimi destekleyeceğini ve ihracatçılara kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti.