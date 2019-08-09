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Vali Gül, kamu personelleriyle bayramlaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ile bayramlaştı.


Valilik fuaye alanında 5.Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Milletvekillerinin katılımları ile gerçekleştirilen bayramlaşma programında yolculuğa çıkacak vatandaşları uyaran Gül, trafik kurallarına riayet etmeleri ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda ricada bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde başlatılan “Kemerin Ses Getirsin” kampanyası hakkında da bilgi veren Gül, “Kurallara uyduğumuz sürece sevdiklerimize de ulaşmış oluruz. Sevdiklerimizle kavuşmamız yarım kalmasın. Sizlerin de emniyet kemeri ses getirsin” diyerek kampanyaya destek istedi.


Bayramların paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların ortadan kalktığı günler olduğunu vurgulayan Gül, “Saflarımızı sıklaştıralım, birbirimizi daha çok sevelim, sayalım” dedi.


Konuşma sonrasında Gül, protokol üyeleri ile birlikte kurum müdürleri nezdinde tüm personelin bayramını kutlayarak sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

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