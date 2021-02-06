Vali Gül kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında Erikçe Orman'ında yalnız kalan köpek ve kedileri Gaziantep Valisi Davut Gül, hayvan severlerle birlikte besledi.

Korona virüs salgınının yayılımının yavaşlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hayvan severler sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Gaziantep'te valilikten aldıkları özel izinle Erikçe Ormanı'ndaki sokak hayvanlarını besleyen hayvan severlere Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da katıldı. Ormandaki kedileri salamla besleyen Vali Gül, hayvan severlerle birlikte bir süre sokak hayvanlarını besledi. Hayvan severler Gül'e sokak hayvanlarını besleme programına katıldığı için teşekkür ederken Gül ise hayvan severlere kolaylıklar diledi.

Besleme programında ormanın içerisinde farklı bölgelerde yaşayan çok sayıda köpek ve kedinin beslemesi yapıldı.