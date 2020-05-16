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Vali Gül minik Esra'yı unutmadı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kıyafetinin parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayan minik Esra’ya kıyafet hediye etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kıyafetinin parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayan minik Esra'ya kıyafet hediye etti.


Gaziantep Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kıyafetinin parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayan minik Esra'ya kıyafet yollayarak teşekkürlerini iletti. Yeni elbiselerini giye minik Esra da, Vali Gül'e teşekkür etti.

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