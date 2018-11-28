Vali Gül, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Gül, Gaziantep Valiliği tarafından bir restoranda düzenlenen programda muhtarlara buluştu. Muhtarlara hitaben konuşan Gül, Gaziantep'te çakılan her çivide muhtarların katkısının olduğunu belirterek, muhtarların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il valilerine emanet ettiği en yakın mesai arkadaşları olduğunu kaydetti. Gaziantep gibi bir şehirde görev yapmanın ayrıcalık olduğunu da dile getiren Vali Gül, "Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Gaziantep'te çakılan her çivide muhtarlarımızın katkısı vardır. Sizler sorunları bakanlarımıza, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımıza iletirseniz ilettiğiniz kişilerde sizlerin bu taleplerini yerine getirirler. Burada bir kardeşlik hukuku, bir aile meclisi var,başarı da başarısızlık da bu salonda bulunanların hepsini aynı şekilde ilgilendirmektedir” dedi.

Gaziantep'te eğitim, sağlık, güvenlik başta olmak üzere devletin yapması gereken işlerin hepsinin ya tamamlanmış, ya da tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Eğitimle ilgili, okulla ilgili talepleriniz oldu. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Talebiniz olsa da olmasa da okul ihtiyacı olan, tekli eğitime geçmeyle ilgili ihtiyaç olan her yere mutlaka okul yapılacak. Şu an Gaziantep'te eğitimde Cumhuriyet tarihin en büyük yatırımları yapılıyor, üçte ikilik kısmı bitti, geri kalanı da tamamlanmak üzere" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok"

Davut Gül, suç ve suçlulara müsamaha gösterilmeyeceğini da vurgulayarak, "Gaziantep'te hiçbir yasa dışı faaliyete şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. Ne zaman, nerede olursa olsun kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemler uygulanacak. Emniyetle ilgili,asayişle ilgi bekçilerimiz verildi. Yeni bekçilerimiz, polislerimiz gelecek. 24 saat sokakta olacağız,24 saat umulmadık yerlerde şok uygulamalarımız olacak” şeklinde konuştu. Sağlıkta ise Gaziantep'te özellikle bir yıl içerisinde Şehir Hastanesi'nin de tamamlanacağını belirten Vali Gül, 300 yataklı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ile birlikte Gaziantep sağlıkta bölgeninde sağlık merkezi haline geleceğini vurguladı. Gül, "Kısa zamanda eğitimde, sağlıkta sorun kalmayacak. Güvenlikte ise daha güvenli, yaşanabilir bir şehir olacağız. Belediyelerimiz tarih yazıyor, yeşil alanlarımız artırıyor ihtiyaçlarımız değişiyor. Gençlerin, kadınların çeşitli aktivitelerin olduğu yerler, ders çalışılacak ortamlar ihtiyaç haline geliyor. Hep birlikte bunları başaracağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise muhtarlar buluşmasının aile buluşması, bir ve beraber olma buluşması olduğunu dile getirerek böyle buluşmaların ortak sorunlara ortak çözümler bulmak noktasında kardeşlik sofrası olduğunu belirtti.

Programa çok sayıda merkez ilçe muhtarları katıldı.