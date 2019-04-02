Vali Gül, Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Sağlık temalı üniversite olan SANKO Üniversitesi'nin, bölgede aktif Tıp Fakültesi'ne sahip olan tek vakıf üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, “Öğrencilerimizi çağın gerekleri ışığında, bilim ve teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, en doğru şekilde yetiştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

VALİ GÜL LABORATUVARLARI GEZDİ

SANKO Üniversitesi laboratuvarlarını gezen Gül'e, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Anatomi Laboratuvarı ve uygulamalar konusunda bilgi sundu.

Vali Gül'e simülasyon laboratuvarı ile ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz, “Öğrencilerimiz için simülasyon laboratuvarımız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler hastayla karşılaşmadan önce simülatörler üzerinde pek çok klinik uygulamayı öğrenme imkânı buluyor” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, SANKO Üniversitesi'nin, Türkiye'de simülasyon laboratuvarı bulunan sayılı üniversitelerden birisi olduğuna işaret ederek, bunun akademik kadro ve öğrenciler için büyük bir şans olduğuna vurgu yaptı.

Digilab ve Multidisiplin Laboratuvarı'nda uygulamalarda bulunan öğrencileri ziyaret eden Gül, öğrencilerin sahip olduğu imkânları iyi değerlendirmeleri konusunda önerilerde bulunarak, başarılar diledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise bölümler hakkında bilgilendirme yaparak, “Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinde eğitim vermektedir. Genç bir üniversite olarak, ilk mezunlarımızı geçtiğimiz yıl vermiş olmanın gurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı'nı gezen Gül'e, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun uygulanan testler ve tedavi yöntemleri konusunda örneklerle bilgi aktardı.

Mesleksel Beceriler Laboratuvarı'nda Hemşirelik Bölümü'nün dersine katılan Gül'e, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç bölüm hakkında bilgiler verdi. Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna uygulama maketi üzerinde, temel yaşam desteği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Saadet Özen, Andropometri Laboratuvarı'nda, Beslenme Andropometrisi Dersi'nde yapılan uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Metabolik holter, sekmentel vücut analiz cihazı, boy - kilo ölçümleri, uzunluk - genişlik - çevre ölçümleri yapılmasının değerlendirilmesini ve yorumlanmasını anlatan Özen, bir diyetisyenin yapabileceği bütün ölçümleri, beslenme ve diyetetik öğrencilerine bu laboratuvarda kazandırdıklarının altını çizdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları Laboratuvarını Gül'e tanıttı.

Üniversite kütüphanesini gezen Gül, sınava hazırlanan öğrencilerle sohbet ederek, başarı dileklerini iletti.

Türk Kızılayı ve SANKO Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu işbirliği ile düzenlenen kan bağışı etkinliğini de ziyaret eden Gül, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ve kan bağışının önemini ifade etti.

Öğle yemeğinde akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Gül'e, daha sonra ziyaretin anısına armağan takdim edildi.

Ziyarette SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özlem Soran ve Tıp Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Ayşen Bayram da hazır bulundu.