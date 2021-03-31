Vali Gül sınır hattında denetimde

Vali Davut Gül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile birlikte Suriye sınırında bulunan Şehit Jandarma Er Kazım Fevzi Hudut Karakolu ile Şehit Piyade Üsteğmen Süleyman Kalaycı Hudut Karakolu arasındaki yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Yolda yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilen Vali Gül, yürütülen faaliyetleri yerinde gördü. Gül, sosyal medyadan Suriye sınırındaki incelemeleri ile ilgili yaptığı paylaşımda ise "Sınır karakollarımızı ziyaret ederek yeni yapılan devriye yollarımız ve aydınlatma sistemlerimizi kontrol ettik" ifadelerini kullandı.