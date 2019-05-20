Vali Gül ve Tahmazoğlu öğrencileri ödüllendirdi

Okumayı teşvik etmek amacıyla öğrencilere çeşitli hediyeler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen başarılı öğrencilere kol saati dağıtım törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Eğitim dostu belediye”

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi'nin eğitime önemli destekler verdiğini belirterek, “Şahinbey Belediyemiz eğitim dostu bir belediye. Sadece başarılı öğrencilere saat dağıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda sporu teşvik edip, okulların fiziki eksikliklerini imkânlar doğrultusunda gidermeye çalışıyor. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanım Efendi geldiğinde Şahinbey Belediyemiz ile bir protokol imzalamıştık. Orada da Gaziantep'te 300 tane tasarım, beceri ve müzik atölyesi kurulacak. Şahinbey'de kurulacak atölyelerde ortaklarımızdan birisi Şahinbey Belediyemiz. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ve Gaziantep'in en önemli gücü ve sermayesi siz çocuklarımızsınız. Sizlerin iyi yetişmesi lazım. Bunun içinde ailenize, sizlere ve tüm kurumlara önemli görevler düşüyor. İnşallah sizler 5-10-20 sene sonra özenerek baktığınız yerlerde olacaksınız. Bu vesileyle tekrar Allah bahtınızı ve yolunuzu açık etsin diyorum” dedi.

“Başarıyı ödüllendiriyoruz”

Şahinbey ilçesinde 20 bin öğrenciye kol saati hediye eden ve öğrencileri ders çalışmaları konusunda teşvik eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Marifet iltifata tabidir” diye güzel bir söz var. Şahinbey Belediyesi olarak başarılı olan öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyoruz. Her okulumuzdan en başarılı 60 kız ve 60 erkek öğrencimize kol saati hediye ediyoruz. Eğitim konusu çok önemli. Dinimizin ilk emri oku. Beşikten mezara kadar okumaya öğrenmeye devam edeceğiz. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak eğitime ve başarıya katkı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda belediye olarak 4 tane okul yaptık. Okul arazilerinin temini noktasında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yardımcı oluyoruz. 189 tane gençlik merkezi ve sosyal tesis yaparak sizlerin hizmetine sunduk. Okullarımıza kitap desteğinde bulunduk. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte 60 tane zenginleştirilmiş kütüphaneyi yaparak okullarımıza kazandıracağız. 3 tane Millet Kıraathanesi açtık. 2 tanesinin çalışmaları da tamamlanmak üzere. Bunları da tamamlayıp sizlere daha güzel alanlarda ders çalışacak ortam hazırlıyoruz” diye konuştu.