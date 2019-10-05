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Vali Gül Yeni Tasarım Halıları İnceledi

Gaziantep Valisi Davut Gül GAİB hizmet binasında sergilenen yeni tasarım halıları inceleyerek tasarımın halı sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan tasarım yarışması hakkında bilgiler alan Vali Gül bu tür yarışmaların sektörün geleceğini olumlu etkileyeceğini ifade etti.


Gaziantep Üniversitesi ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinin organize ettiği Ticaret Bakanlığının desteklediği 6. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında finale kalan 20 dokunmuş halının sergilendiği GAİB hizmet binasında yeni tasarım halıları inceleyen Vali Davut Gül tasarımın halı sektörü için önemli olduğunu ifade etti. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan genç tasarımcılar tarafından tasarlanan ve Gaziantepli halıcılar tarafından dokunan finalist halılar hakkında bilgiler alan Gaziantep Valisi Davut Gül Başkan Ahmet Kaplan'ı kutlayarak, “Gaziantep halının merkezi, halının başkenti. İnanıyorum ki üretim rekortmeni Gaziantep tasarım ve modada da dünya genelinde söz sahibi olacaktır. Bu yarışmalar yeni neslin tasarıma yönlendirilmesi ve ekonomiye katma değer üretmesinde önemli çalışmalardır. Bundan sonraki süreçlerde yarışmanın daha genç kapsamlı gerçekleştirilmesini dilerim. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

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