Vali Gül'den Araban'a ziyaret

Son kararname ile Gaziantep'e atanan Vali Davut Gül, Araban ilçesine yaptığı ziyarette incelemelerde bulundu.

Vali Davut Gül, Araban Hükümet Konağı bahçesinde Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, STK temsilcileri, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve daire amirleri tarafından karşılandı. İlçede ilk olarak Araban Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Gül'e Araban Kaymakamı Emin Bağlı ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, eğitim durumu ve ekonomik durumlarıyla ilgili brifing verdi. Daha sonra Araban Belediyesini ziyaret eden Vali Gül Başkan Mehmet Özdemir'den ilçedeki belediyecilik hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

İlçe ziyareti sırasında muhtarlar toplantısına katılan Vali Gül, muhtarlarla tanışıp onların sorunlarını dinledi. Gül, daha sonra ise ilçedeki şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle buluştu. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunan Gül, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay İrfan Tüten, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da yer aldı.