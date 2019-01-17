Vali Gül'den El Bab'a Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin El Bab kentini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu.

Vali Gül'ün ziyaretinin ilk durağı terör Örgütü DEAŞ'dan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu sayesinde temizlenen ve Fırat Kalkanı Harekatının en kritik ayağı olan El Bab'ın en stratejik noktası Akil Tepesi oldu. Akil Tepesinde incelemelerde bulunan Vali Gül, burada görev yapan askerler ile yakından ilgilenerek yetkililerden bilgiler aldı.

Ziyaretlere eşlik eden El Bab koordinatörü Vali Yardımcısı Şenol Esmer'den bilgiler alan Gül, Gaziantep Valiliğince yürütülen insani yardım faaliyetleri ve çalışmaları yerinde inceledi.

Kentte sunulan danışmanlık hizmetleri hakkında bilgiler alan Gül, Kızılay lojistik merkezi, okullar, hastane, spor alanlarını da ziyaret etti. Gül, ziyaret ettiği okullardaki öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi. Vali Gül, buralarda görev yapan çalışanlarla da bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.