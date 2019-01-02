Vali Gül'den GBC'ye iade-i ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Basın Cemiyeti'ne iade-i ziyarette bulundu. Vali Gül, GBC Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu Üyelerine yaptığı ziyarette Gaziantep'in gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

GBC Başkanı Arif Kurt, Vali Gül'e göreve başladığı günden bu yana kendilerini yakınen takip ettiklerini söyledi. Kurt, "Göreve başladığınız günden bu yana sizi yakınen takip ediyoruz. Gaziantep için artı değer üreten ve gerçekten her türlü konuda devletimizin o sıcak yüzünü gösteren bir kimlik ve bir kişiliğiniz var. Bundan dolayı da memnunuz sizden. Biz gazeteciler olarak sorunlarımızı sizlere söylüyoruz. Gaziantep'te bizim derneğimizin bağlı olduğunu Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu, onun da bağlı olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu var. Bunun dışıda Suriye savaşı ile birlikte Gaziantep'e gelen ve sayıları 185'i bulan, şu anda da yaklaşık 3 tane radyoları, 1 tane merkezi Gaziantep'te olan televizyonları, yaklaşık 4 tane de ajansları bulunan Suriyeli gazetecilerin varlığının da burada görülmesi gerektiğini size söylemek istiyorum. Bu vesileyle de tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

"Eğitim sadece okulda verilmiyor"

Gaziantep gündeminin de konuşulduğu ziyarette Vali Gül, Gaziantep'in her zaman kar yağan bir şehir olmadığını, araç sürücülerinin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Eğitim konusunda da açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Eğitim sadece okulda verilmiyor, biz çocuklarımıza değerler eğitimi de vermek istiyoruz. Asıl istediğimizde o. Bir çocuğun yüzünün gülmesi, mutlu olması en az okulda verilen eğitim kadar kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, son günlerde kentte artan gerginlikle ilgili de konuştu. Adli olaylarda, "Suriyeli - Türk, Gaziantepli - Kilisli, Şehitkamilli - Şahinbeyli" gibi ayrımlar yapmanın doğru olmadığını söyleyen Vali Gül, adli olayların ayrımının "Suçlu olanlar ve mağdur olanlar" şeklinde yapılması gerektiğini vurguladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Suç işleyen kim olursa olsun, mutlaka tespit ediliyor, edilmeye çalışılıyor, mahkemeye çıkarılıyor ve bununla ilgili işlemler devam ediyor" dedi. Vali Gül yaptığı açıklamada, " Mağdur olan kim olursa olsun, devlet olarak, millet olarak o mağdurun yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Gaziantepspor vurgusu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantepspor ve Gazişehir Gaziantep'le ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gaziantepspor'un 200 milyonun üzerinde borcu olduğunu ve "1 lira mal varlığı" olmadığını belirten Vali Gül, bu kulübün ayağa kalkmayacağını söyledi. Gaziantep Valisi Gül, borcu ödemenin takımı kurtaramayacağını kaydetti. Gazişehir Gaziantep'in şampiyonluk yarışı verdiğini vurgulayan Vali Gül, "İnşallah Gazişehir Süper Lig'e çıkar, ismini Gaziantepspor yapar" diyerek Gaziantepspor'un bu şekilde Süper Lig'de yer alabileceğini söyledi. Vali Gül, Gaziantepspor'un durumu ile ilgili olarak şehrin suçlanamayacağını da ayrıca vurguladı.

Gazişehir Gaziantep'e destek olunması gerektiğini belirten Vali Gül, "Herkes gidecek lisanslı bir tane forma alacak, maçlara gidecek, atkısını alacak yani söylemin ötesinde maddi, manevi bir katkısı olacak" ifadelerini kullanarak sözlerini bitirdi.