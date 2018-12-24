Vali Gül'den GSO-MEM'e övgü

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezini (GSO-MEM) ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Mesleki Eğitim merkezinin fiziki şartları ve sunduğu imkanlarla Türkiye'nin en iyi mesleki eğitim kurumlarından birisi olduğunu söyledi.

Vali Davut Gül, 2.Organize Sanayi Bölgesinde kurulu GSO Mesleki Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunarak, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Gül, “Meslek lisesi memleket meselesi. Mesleki eğitim noktasında GSO-MEM çok başarılı bir proje olmuş. Yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Atölyelerde bulunan makinelerin son sistem olduğunu ve meslek sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Gül, “Eğitim konusunda başarılı olmamız ülkemiz için çok büyük önem taşıyor. Bunun yanında sanayide daha ileri noktalara gelebilmemiz açısından mesleki eğitim de ayrıca önemli arz ediyor. Bu noktada GSO-MEM'de verilen mesleki eğitimlerin çok başarılı sonuçları olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaretleri için Vali Davut Gül'e teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, GSO-MEM'de sanayicilerin beklentileri doğrultusunda kalifiye eleman yetiştirmek ve bu soruna çözüm bulmak hedefiyle böylesi bir merkezi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Ünverdi, “Mesleki Eğitim Merkezini, GSO koordinatörlüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün işbirliği ile kurduk. 11 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde 20 atölye/laboratuvar ve 28 eğitim salonu bulunuyor. Atölyelerinin ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) destekleriyle kurulduğu merkezimizde; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Alman Uluslararası işbirliği kurumu (GIZ) ile işbirliği çerçevesinde farklı alanlarda mesleki eğitim programları gerçekleştiriliyoruz” şeklinde konuştu.

Mesleki eğitim konusunda GSO olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen “Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP)” hakkında da bilgi veren Ünverdi, “Proje kapsamında okul çağında olan öğrencilere ve okul çağını bitirip de meslek sertifikası olmayan, meslek edinememiş kişilere meslek eğitimi veriyoruz. Projeyle Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitim ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitim kalitesinin arttırılması, sanayinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, mesleği olmayan okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

GSO Mesleki Yeterlilik Sınavları Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.'nin sanayicilerin belgelendirme ihtiyacı duyduğu, belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler başta olmak üzere Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu imalat konularında "Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu" olarak da hizmet verdiğine dikkati çeken Ünverdi, GASBEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 7 meslek kolunda sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildiği bilgisini verdi.

Ünverdi, mühendislik bölümünden mezun olmuş öğrencilere de pratik kazanmaları için eğitim verdiklerini sözlerine ekleyerek, yükseköğrenime devam eden ya da mezun olup tecrübe edinmek isteyen gençleri GSO-MEM'e davet etti.