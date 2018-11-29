Vali Gül'den hayırseverlere arsa bağışı çağrısı

Vali Gül; hayırseverlerden okul yaptırmak için arsa bağışı çağrısında bulunarak dört yüz bin metrekarenin üzerinde okul yerine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda eğitim alanında son iki üç yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarının yapıldığını belirten Vali Gül, "Bizim bir derdimiz var ve bu derdi çözmemiz için hepinizin yardımına ihtiyacımız var. Hepiniz biliyorsunuzki iyi okul yok, iyi öğrenci, iyi öğretmen ve hepsinden daha da önemlisi iyi veli var. Okul aile birliği başkanlarımız işte bu iyi velileri temsil eden, bu iyi velilerin sayılarını çoğaltması gereken kişilerdir. Bu açıdan istedik ki okul aile birliği başkanlarımız ile özel bir toplantı yapalım” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte güçlerin birleştirilmesi gerektiğini kaydeden Vali Gül, "Takdir edersiniz ki sadece Milli Eğitim, Emniyet, Valilik bir meseleyi çözemiyor. Hepimizin güçlerini birleştirmemiz gerekiyor. Gaziantepliler zeki insanlardır. Gaziantepliler müteşebbis insanlardır. Dolaysıyla sizin çocuklarınıza bizim sahip çıkmamız lazım. Sizin çocuklarınıza sizlerin sahip çıkması lazım. Milli Eğitim Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile çeşitli hedefleri var.Tekli eğitime geçmek yani tam gün eğitime geçmek. Bununla ilgili Gaziantep'te son iki üç yılda çok ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Gerek merkezi hükümetin katkıları ile gerek büyükşehir ve ilçe belediyelerin katkılarıyla gerekse hayırseverlerin katkıları ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük eğitim yatırımı yapılıyor. 2019 yılına geldiğimizde fiziksel anlamda sorunlarımızın üçte ikisi çözülmüş olacak. Kalan üçte birlik kısmı ile ilgili olarak kamulaştırma ile ilgili büyük bir sorunumuz var. Yirmi otuz sene önce şehirler planlanırken maalesef okul yerleri yeterince planlanamamış Şimdi belediyelerimizle beraber bu okul yerlerini planlıyoruz. Kamulaştırma sorununu çözüyoruz. Şundan emin olun tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de ikili eğitim yapan okulların bu ihtiyacını çözeceğiz. Ve mülkiyet sorunları halledilir halledilmez de o yerlerde yeni okullar yapacağız. Yaklaşık yetmiş beş yeni okula ihtiyacımız var. Dört yüz bin metrekarenin üzerinde okul yerini kamulaştırmamız gerekiyor. Bu vesile ile kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Arsasını bağışlamak isteyen, uygun bedelle satmak isteyen hayırseverlerimiz, vatandaşlarımızı bizimle irtibata geçebilir. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz” dedi.

"Gaziantep Türkiye'nin en güvenilir şehirlerinde birisi"

Vali Gül, Gaziantep'in Türkiye'nin en güvenilir şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Güvenlikle ilgili bir algı var, sanki her köşe başında bir suçlu duruyor. Bizlerin çocuklarına musallat oluyor ve bununla ilgili de herhangi bir mücadele yapılmıyormuş gibi. Öncelikle şunu söyleyeyim; Gaziantep Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden bir tanesi ama biz Gaziantep'i Türkiye'nin en güvenli şehri yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü mümkün. Bununla ilgili öncelikle velilerimizin sizlerin gözünün arkanızda kalmaması tüm okullarımıza kamera sistemi kuracağız polis merkezine entegre edeceğiz.Yirmi dört saat okullarımızı gözetleyeceğiz ve kayıt altında olacak. Bazı okullarımızda güvenlik görevlisi yok.Gelecek sene güvenlik görevlisi ihtiyacı olan tüm okullarımıza güvenlik görevlisi verilecek” diye konuştu.

"Okullarımızda beyaz bayrak sayısı artacak"

Çocukların sağlıklı beslenmesi için kantinlerin de denetleneceğinin altını çizen Vali Gül, "Tüm okullarımızın beyaz bayrak almasını istiyoruz. Şu an beyaz bayrak alan okullarımız yaklaşık yüzde yirmi üç, biz yüzde yüz olmasını istiyoruz. Veliler beyaz bayrağı gördüğünde okulların denetlendiğinden emin olacak. Yine servislerimizi de emniyetimiz, milli eğitim, sizler gönüllü olarak bu servislerin denetimini sağlamamız lazım. Böylelikle güvenli okullar, denetlenen okullarçocukların iyi eğitim aldığı okullar ortaya çıkmış olacak. Öğrencilerimizin çok güzel üniversiteleri kazanmasını istiyoruz ama her şeyden önce çocuklarımızın sağlıklı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda okul aile birliği başkanları katıldı.