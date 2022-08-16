İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Gül'den Karkamış'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklayarak, saldırıya misliyle karşılık verildiğini vurguladı.


Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PYD/YPG tarafından Karkamış'a düzenlenen havanlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.