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Vali Gül'den Medical Park Gaziantep Hastanesine ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Medical Park Gaziantep Hastanesine ziyarette bulunarak sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.


Gaziantep'te Ulusal Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesine sahip olan Medical Park Gaziantep Hastanesi, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ağırladı. Hastane Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba ve Başhekimi M. Sadreddin Haksal ile görüşen Gül, sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı.


Hastaları ve poliklinik bölümlerini ziyaret edip vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek sohbet eden Gül, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne verdikleri kaliteli sağlık hizmetinden dolayı teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

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