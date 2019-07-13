Vali Gül'den NCR International Hospital'a ziyaret

Vali Gül, Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, Op. Dr. Bayram Yılmazkaya, Hastane Genel Direktörü Dr. Mehmet Cemil Neccar, Kurumsal İletişim ve Sosyal Proje Direktörü Genetik Mühendisi Esra Neccar Aykanat ve Hastane Başhekim Vekili Uzm. Dr. Mevlüt Kürşat Akkar ile bir araya gelerek sağlık faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Op. Dr. Ahmet Neccar tarafından günün anısına Vali Gül'e teşekkür plaketi takdim edildi. Vali Gül de, hastanenin bölgedeki en yüksek kalite değerlendirme puanına sahip olması münasebeti ile hastane yönetimine tebriklerini iletti. Yatan hasta servisine çıkan Vali Gül ve beraberindekiler, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polikliniklerin bulunduğu bölümde hasta yakınları ile de görüşen Vali Gül, yetkililerden hastanenin yatak kapasitesi, poliklinik sayısı ve hastanede hizmet veren bölümler hakkında bilgiler aldı. Vali Gül, Op. Dr. Ahmet Neccar nezdinde tüm çalışanlara kolaylıklar dileyerek hastaneden ayrıldı.