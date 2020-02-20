Vali Gül'den termal otelde inceleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, Uğurlu Thermal Hotel & Spa'ni ziyaret ederek otelde verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Vali Gül, Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Şahinbey İlçe Jandarma Konumatı Osman Akif Demirel ile birlikte Güneydoğu bölgesi ve Türkiye genelinden yoğun ilgi gören ve Gaziantep'te hizmet veren Uğurlu Thermal Hotel & Spa tesislerinde inceleme yaptı. Ziyarette Vali Gül, tesis yetkililerinden hizmetler hakkında da bilgi aldı. Birçok alanda hizmetleriyle sağlık turizminin gelişmesine de önemli katkı sağladığını ifade eden Uğurlu Thermal Hotel & Spa Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uğurlu, Vali Gül'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Hüseyin Uğurlu Vali Gül ve beraberindeki heyete çalışmalar ve hizmetler hakkında birifing sundu.

“Gaziantep'i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz”

Brifinginde, Şehrin ve bölgenin kültürel zenginliklerle dolu olduğuna vurgu yapan Vali Gül, bu değerlerin kente ayrıcalık kattığını ifade etti. Vali Gül, “Gaziantep'i diğer merkezlere bağlayan Yesemek, Zeugma, Rumkale gibi önemli turizm merkezlerimiz var. Gaziantep'e gelen bir turistin ilimizde artı bir gün daha kalmasını nasıl sağlarız bunların çalışmasını yapmamız gerekiyor. Bunu şimdiden gündeme almamız lazım. Yine spor ve sağlık turizmi de son derece önem taşıyor. Şehir Hastanesi yapılıyor, sağlık turizminde sadece yurt içinde değil yurt dışından da insanlar gelecekler. Aynı şekilde turizm için spor organizasyonları da önem taşıyor. Tüm bunların belirli bir organizasyon ve takvim içerisin de planlamamız ve harekete geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.