Vali Gül'ün yangın hassasiyeti

Türkiye'nin orman yangınlarıyla boğuştuğu bu süreçte Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki durumu hassasiyetle takip ederken, ihbarlarda ise yürütülen çalışmaları bizzat yerinde denetliyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan ve Antalya ile Manavgat'ta halen devam eden yangınlar nedeniyle Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yangın ihtimalini hassasiyetle takip ederken, yangınların büyümeden söndürülmesi için planlı ve yoğun çalışma yürütüyor. Önce ormanları terör örgütü üyelerinin hedefinden kurtarmak için kentteki ormanlık alanlara girişi yasaklama kararı alan Vali Gül, sonrasında ise orman gözetleme kulelerini denetleyerek son durumları hakkında bilgi aldı. Vali Gül, kentte ev, iş yeri ve orman yangınları ile ilgili gelen ihbarlara da duyarsız kalmıyor. Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi'nde birkaç farklı noktada çıkan ve aynı gün söndürülen yangınların ardından bölgede inceleme yapan Vali Gül, ekipleri bizzat sahada yönlendirdi. Vali Gül, Merveşehir Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangının ardından da olay mahalline giderek, çalışmaları yerinde denetledi.

Provokasyonlarla da mücadele ediyor

Mahalleli ile görüşen ve kısa sürede söndürülen yangın ile ilgili bilgi alan Vali Gül, sosyal medyadan yaptığı bilgi ve paylaşımlarla da provokasyonlara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Kentteki ve ülkedeki yangınlarla ve söndürme çalışmasına katılan ekiplerle ilgili anbean bilgi, fotoğraf ve görüntü paylaşan Vali Gül, vatandaşlara da yanıcı maddelerden uzak kalması konusunda uyarılarda bulunuyor.