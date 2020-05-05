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Validen manalı paylaşım

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kaç saat oldu" isimli sosyal medya hesabını kullanan FETÖ üyesi Hüseyin Yılmaz’ın tutuklandığını sosyal medya hesabından yaptığı manalı paylaşım ile duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kaç saat oldu" isimli sosyal medya hesabını kullanan FETÖ üyesi Hüseyin Yılmaz'ın tutuklandığını sosyal medya hesabından yaptığı manalı paylaşım ile duyurdu.



Gaziantep Valisi Gül, yaptığı paylaşımda, "'Kaç Saat Oldu' sosyal medya hesabını kullanan FETÖ'cü Hüseyin Yılmaz tutuklanalı 1 saat oldu. Emniyet teşkilatımızı tebrik ederim. Darısı diğer operasyon hesabı kullananların başına" ifadelerini kullandı.

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