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Validen maske takmayan imama uyarı

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ile başladı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ile başladı. Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından maske takmayı unutan imamı vali uyardı.


Etkinlikler kapsamında Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte bir araya gelen Vali Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osman, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile şehit aileleri, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.


Vaka sayıları artan 5 ilden biri olarak açıklanan Gaziantep'te Vali Davut Gül, her mecrada uyarılarına devam ediyor. Asri Mezarlıktaki şehitlik ziyaretinde dua okuyan imamın duadan sonra maskeyi takmadığını gören Vali Gül, ‘Hocam maskemizi takalım hasta olmayalım' diyerek uyarıda bulundu. Valinin uyarısı ile imam maskesini taktı.


Şehitlikteki program, mezarlara karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

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