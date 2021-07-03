İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Vatan" operasyonunda 253 tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde düzenlenen "Vatan" operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253’ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen "Vatan" operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı.


Uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 124 polisin katıldığı "Vatan" operasyonu düzenlendi. 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 311 şüpheli tespit edildi. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan adreslere şafak operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında ikametlerinde bulunan 277 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden 253'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.