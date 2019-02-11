Vatandaş anlattı, Fadıloğlu dinledi

Hafta sonunu kırsal bölgede bulunan mahalleleri ziyarete ayıran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sorun ve sıkıntıları yerinde tespit etmek, dinlemek için 12 mahalleyi daha ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu'na yaptığı ziyaretlerde; AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Hayri Özkeçeci de eşlik etti. Güngürge, Karasakal, Uğruca, Çağkuyu, Yayıktaş, Dündarlı, Yalangoz, Karacaören, Göksüncük, Karahöyük, Atabek, Övündük mahallelerini ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanında olduklarını belirttiler. Yapılan hizmetlerden övgüyle bahseden mahalle sakinleri, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun her taleplerini yerini dikkate aldığını ifade ettiler.

“Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”

Ziyaretlerinde mahalle sakinlerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden her kişinin hayat standardını yukarı çıkarmak adına çalışacaklarını söyledi. İhtiyaca göre hizmet ürettiklerini kaydeden Başkan Fadıloğlu, “Şu ana kadar söz verdiğimiz işlerin hepsini yapmışızdır, yapamayacağımız hiçbir işin de sözünü vermemişizdir. Elimizde milletin emaneti bir kaynak var. Bu emanet parayı 125 mahallemiz arasında ihtiyaca göre dengeli bir şekilde harcayarak hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz. Mahalleler arasında ihtiyaçlar farklılık gösterebilir ama kaynağa göre eşit paylaşımla adım adım mahallelerimizi ileriye götürmeye çalışıyoruz. İnsanız, beşeri, hatalarımız olabilir. Ama şunu bilesiniz ki bile bile hata yapmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaşanabilir kentler, yaşanabilir mahalleler noktasında standartları daha yukarılara çıkarmak adına teşkilatımız, tüm çalışanlarımız, diğer kurumlarla el ele gönül gönülle verip çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bundan zerre kadar tereddüt olmasın” diye konuştu.