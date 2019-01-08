Vatandaşlar soğuk havada çareyi doğal antibiyotiklerde buldu

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de soğuk ve yağışlı geçen havalar vatandaşların gribe ve diğer hastalıklara karşı doğal antibiyotik niteliği taşıyan taze sıkılmış meyve sularına ilgisini arttırdı.

Gaziantep'te özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının hızlıca düşmesi ve yağışların aralıksız devam etmesi nedeniyle hastalıkların artması vatandaşları doğal antibiyotiklere yönlendirdi. Özellikle gribe karşı vücut direncini arttırmak ve vitamin takviyesi yapmak isteyen vatandaşlar el yapımı doğal sıkma meyve sularını tercih ederken, kentte bu işi yapan atomcular yoğun mesai harcıyor. Soğuk havalarda vatandaşların özellikle portakal, limon, greyfurt ve nar suyu gibi doğal içeceklere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Atomcu İbrahim Bayır, "Özellikle bu kış havaların aşırı yağışlı ve soğuk geçmesi taze sıkılmış meyve sularına ilgiyi arttırdı. Bu havalarda vatandaşlar genellikle C vitamini alıyor. Bunlar da portakal suyu, greyfurt suyu, sade limon suyu ve özellikle nar suyu oluyor. Yani mesela vatandaş gelip kırgınlık var bende deyip bunları istiyor bizden. Biz de isteğe göre bunları karıştırıp veriyoruz. Sade limon yada portakal suyu daha çok veriyoruz. Vatandaş gripse bunları veriyoruz onun dışında şalgam çok tercih ediliyor. Bazen de atom diye tabir edilen özel karışımı isteyenler oluyor, ondan veriyoruz" diye konuştu.