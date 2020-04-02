İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlara seyyar satıcı uyarısı

Gaziantep’in Araban ilçesinde Belediye başkanı korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen seyyar satıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Belediye başkanı korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen seyyar satıcılara karşı vatandaşları uyardı.


Belediye Başkanı Hasan Doğru, Korona virüs (KOVİD-19 ) salgını tehdidine karşı vatandaşları uyararak salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, ilçesi dışından gelen çerçi adı verilen seyyar satıcılara karşı uyarılarda bulundu.


Doğru, ilçe merkezi ile bağlı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ikamet alanlarında satış yapmak üzere gelen seyyar satıcılar ile sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.