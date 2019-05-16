Vatandaşlardan iftara beş kala projesine tam not

Şahinbey Belediyesi iftarı evinde açamayıp trafikte kalan vatandaşlara İftara 5 Kala projesi ile kumanya paketi dağıtarak iftarlarını zamanında açmalarını sağladı. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüslerdeki vatandaşlar dağıtılan kumanyalarla oruçlarını açtı. Dağıtıma Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'da katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

“Vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala uygulaması yaptıklarını belirterek, “İftarda evine yetişemeyen, yolda trafikte olan vatandaşlarımıza dönük bir uygulamamız. Projemizin ismi İftara 5 kala, trafikte ve kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlarımıza içerisinde su, hurma, meyve suyu ve kek olan iftariyelik veriyoruz. Vatandaşlarımız ezan okunduğunda yolda iftarlarını açabiliyorlar. Böylelikle eve gidinceye kadar aç kalmamalarını sağlıyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz” dedi.

Şahinbey Belediyesinin iftar saatinde kendilerine kumanya dağıtmasından oldukça memnun olan sürücüler, “İftar vaktine yolda yakalanmıştık ama Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan'ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdiler. İftar vakti bizleri unutmayarak iftarlık dağıttılar. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulamaya öncülük ettiği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz” dediler.