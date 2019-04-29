Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi'ne ziyaret

SANKO Üniversitesi öğretim elemanları Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Arş. Gör. Dr. İpek Külekçi Koçer'den mesleki ve eğitim konusunda bilgiler alan öğrenciler, fakülte olarak yapılan ikili anlaşmalarla öğrencilere yurtdışı kapılarının açıldığını söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Meltem Uzun ise bölümün çalışma alanları ve iş imkanları hakkında bilgiler paylaşarak, genç ve dinamik bir kadroları olduğuna dikkat çekti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Meryem Özdemir de bölümün akademik kadrosu, faaliyet alanları ve projeleri konularında bilgilere paylaşarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör Emine Baş derslerin işleyişleri hakkında bilgi verdi, öğrencilerinin uygulamalı staj eğitimini SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde almalarının çok önemli avantaj sağladığına vurgu yaptı. Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Esen Özdemir'in organizasyonu ile ziyarete katılan öğrencilere programın bitiminde hediyeler takdim edildi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.