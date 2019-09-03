‘Vefa' duygusuyla yapılan hizmet mutlu ediyor

Şehitkamil Belediyesinin vefa duygusuyla ilçede ikamet eden bakıma muhtaç yaşlılara sağladığı ‘Vefa Hizmeti' projesi yaşlıları mutlu ediyor. Evde bakım hizmetiyle tüm ihtiyaçları karşılanan Ateş çifti, hizmetlerden duyduğu memnuniyeti anlattı.

Şehitkamil Belediyesi, ‘Vefa Hizmeti' projesi kapsamında bakıma muhtaç ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. ‘Vefa Hizmeti' projesi, ilçe sınırları içerisindeki özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişiler için hayata geçirildi. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Vefa Hizmeti projesi kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere; evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza, çilingir ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok yardımda bulunuluyor.

Vefa Hizmeti ekibi, son olarak Beykent Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki prostat ve alzaymır olan Ali Ateş ile eşi 75 yaşındaki tansiyon ve kalp hastası Oruç Ateş'in evdeki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Yalnız yaşayan ve bakacak kimseleri olmayan Ateş çifti, evlerinin temizliğini yapacak kimselerinin olmadığını ifade ettiler. Ali ve Oruç ateş çifti, sağlanan imkan dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

“İş yapacak halim yok”

Verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oruç Ateş, “Allah, Başkanımızdan da evimi temizleyen kızlardan da razı olsun. Allah, kendilerini cennet köşklerinde oturtsun. Biz kendilerinden çok razıyız, Allah da kendilerinden razı olsun. İş yapacak halim yok. Kocama da ben bakıyorum. Kızlarımız, gelip evimin tamamını temizlediler. Çok şükür. Kızlarımız, çok güzel temizlik yaptılar, çok memnunuz” ifadelerini kullandı.