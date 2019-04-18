İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Veliler kan verdi çocukları şaşkınlıkla izledi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan anaokulunda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında okul öğretmen ve velileri kan verirken, çocuklar ise şaşkınlıkla izledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan anaokulunda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında okul öğretmen ve velileri kan verirken, çocuklar ise şaşkınlıkla izledi.


Nizip'te Kızılay ve Fırat Anaokulu tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay'ın stant açtığı okulda öğretme ve veliler, kan bağışında bulundu. çocuklar ise anne ve babaları ile öğretmenlerini ilgiyle izledi. Kızılay gönülleri tarafından kan bağışını şaşkınlık içerisinde izleyen minik öğrencilere kan bağışı, önemi ve doğal afetlere karşı nasıl davranılması gerektiği gibi konularda bilgiler verildi.


Kan bağışının önemini kavrayan minik öğrenciler, herkesi kan bağışına davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.