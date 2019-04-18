Veliler kan verdi çocukları şaşkınlıkla izledi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan anaokulunda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında okul öğretmen ve velileri kan verirken, çocuklar ise şaşkınlıkla izledi.

Nizip'te Kızılay ve Fırat Anaokulu tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay'ın stant açtığı okulda öğretme ve veliler, kan bağışında bulundu. çocuklar ise anne ve babaları ile öğretmenlerini ilgiyle izledi. Kızılay gönülleri tarafından kan bağışını şaşkınlık içerisinde izleyen minik öğrencilere kan bağışı, önemi ve doğal afetlere karşı nasıl davranılması gerektiği gibi konularda bilgiler verildi.

Kan bağışının önemini kavrayan minik öğrenciler, herkesi kan bağışına davet etti.