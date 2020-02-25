SANKO İlkokulu öğrencileri, Eğitimde İnovasyon Derneği tarafından düzenlenen 'VEX IQ Robot Yarışması'nda 'Robot Becerileri Kategorisi'nde bölge birincisi, 'Takım Çalışmaları Kategorisi'nde ise bölge üçüncüsü oldu.

Mersin Çağ Üniversitesi Spor Salonunda Gaziantep, Adana, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Konya ve Kahramanmaraş illeri başta olmak üzere bölge genelinden 26 takımın katılımı ile düzenlenen yarışmanın birincileri Türkiye finaline gitme hakkını kazandı.

Öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın ve Neriman Ersönmez rehberliğinde yarışmaya hazırlanan Arel Ateş Ertürk, Nehir Tiryaki ve İsmail Oğuz Cerit'ten oluşan Clevex Takımı 'Robot Becerileri Kategorisi'nde bölge birincisi, Metin Eğe Özekin, Mina Eruslu ve Efe Özkara'dan oluşan Minivex Takımı ise 'Takım Çalışmaları Kategorisi'nde bölge üçüncüsü olmayı başardı.

Yarışmaya katılan öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini kutlayan SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 7-8 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Türkiye finallerinde Gaziantep'i temsil edecek olan Clevex takımına başarılar diledi.