VEX IQ Türkiye Şampiyonası'nda SANKO okullarına 3 ödül

SANKO Okulları İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüsünde düzenlenen “VEX IQ Next Level Türkiye Resmi Turnuvası”ndan "Dostluk Mücadelesi Türkiye İkinciliği", "Stem Araştırma Projeleri Ödülü" ve "Mükemmeliyet Ödülü" olmak üzere üç ödül ile döndü ve ülkemizi Amerika'da düzenlenecek olan "VEX IQ Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

SANKO Okulları, Eylül Eren, Emir Tohumoğlu, Berra Bozkurt, Naz Fındık, Tuna Tercan, Nazlı Hilal İletmiş, Sanem Sözmen, Öykü Güzel'den oluşan BraveX ve Mechanix isimli iki takımla yarışmaya katıldı. Eylül Eren, Emir Tohumoğlu, Berra Bozkurt ve Naz Fındık'ın öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın ve Neriman Ersönmez rehberliğinde BraveX takımı turnuvada, Robot Performansı, Stem Projesi ve Mühendislik Çalışması ile Mükemmeliyet Ödülünü (Excellent Award) kazandı. BraveX takımı, Vex Robotics tarafından ABD Kentucky eyaletinde düzenlenecek “VEX IQ Dünya şampiyonası”nda Türkiye'yi temsil edecek. BraveX takımı, hazırladıkları robotlarla dostluk mücadelesinde yarıştı ve Türkiye ikinciliğiyle hazırladıkları projeleriyle en iyi STEM Proje ödülünü de aldı. Ayrıca Mechanix takımı da hazırladıkları robotlarla dostluk mücadelesinde yarışarak SANKO Okullarını başarıyla temsil etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “28 takımın katıldığı turnuvadan, Türkiye'yi Amerika'da temsil edecek üç takımın içinde ortaokul öğrencilerimizin oluşturduğu BraveX takımının bulunmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Asyalı, yarışmaya katılan iki takımın öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini kutlayarak, Nisan ayında düzenlenecek dünya şampiyonasında öğrencilerine ve öğretmenlerine başarı diledi.